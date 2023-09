Motorista morre após carro invadir pista do BRT e bater contra ônibus em Goiânia

Um idoso de 77 anos morreu após invadir com o carro a pista do BRT Norte-Sul, em Goiânia, e bater contra um ônibus do transporte coletivo que seguia na mesma direção. No veículo, também estavam dois adolescentes de 15 anos.

Dionézio Costa Santos foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas não resistiu, segundo informou a unidade de saúde.

De acordo com testemunhas, o ônibus seguia na pista destinada ao transporte público e o carro de passeio em sua faixa própria, até que, no cruzamento com a Avenida Contorno, o veículo virou à esquerda, em uma conversão proibida, provocando o acidente.

Conforme explicou o tenente Pablo Fernando, da Polícia Militar, o local conta com sinalização vertical e horizontal indicando o sentido único da via, “não pode realizar conversão à esquerda, à direita, e muito menos retorno”, concluiu.

Um novo ônibus foi enviado pela RedeMob ao local para seguir o itinerário da linha 013, que inclui o Terminal Recanto do Bosque, Terminal Paulo Garcia e Centro.