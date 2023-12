Motorista morre, e carro fica destruído após bater de frente com caminhão na BR-153

Um motorista morreu após invadir a contramão e bater de frente contra um caminhão na BR-153, em São Luiz do Norte, na região norte de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhoneiro tentou evitar a batida jogando o veículo para o acostamento, mas o motorista do carro fez a mesma coisa.

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (25), no km 245. De acordo com a PRF, o motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu no local. A vítima ainda não foi identificada. Já o caminhonheiro não ficou ferido.

A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela rodovia, informou que a pista ficou interditada parcialmente por volta das 9h40, com o tráfego fluindo no pare e siga. Por causa do acidente, houve derramamento de óleo na pista.

A PRF informou que o motorista do caminhão foi submetido a teste de bafômetro e não estava alcoolizado. O caminhão saiu no Paraná e seguia destino para o nordeste com 70 toneladas de carga.