Motorista quase atropela clientes de bar que estavam em calçada, em Goiatuba; vídeo

Uma motorista invadiu uma calçada ao fazer uma manobra com o carro em marcha à ré e quase atropelou clientes que estavam nas mesas de um bar. O caso aconteceu em Goiatuba, no sul de Goiás, neste domingo, (24). A mulher fugiu do local.

Um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do estabelecimento mostra o momento em que ela engata a marcha ré e, logo em seguida, atinge uma mesa com o carro acelerado. Segundo informações da TV Anhanguera, até esta segunda-feira (25), a motorista ainda não havia sido identificada, o que impossibilita o contato com a defesa.

Ainda não há informações do motivo do acidente e, apesar de ninguém ter sido atropelado, três pessoas tiveram ferimentos leves ao saírem assustados do local. Mesas e cadeiras do comércio foram danificadas.

De acordo com o G1 Goiás, o boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal, dano e omissão de socorro.