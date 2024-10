Motorista que atropelou jovem afirma que bebeu e ficou desesperado ao encontrar braço de vítima

O motorista, de 50 anos, que atropelou uma jovem, em Goiânia, afirmou à Polícia Civil que ingeriu bebida alcoólica e ficou desesperado ao encontrar o braço preso ao carro, segundo a delegada Ana Cláudia Stoffel, responsável pelo caso. Elen Santos de Souza, de 21 anos, teve o membro decepado após ter a moto atingida por um carro que estava na contramão, no Residencial São Marcos.

“Ele afirmou que não viu a motociclista e que apenas tomou conhecimento que se tratava de uma moto após retornar ao local do fato. Afirmou que, posteriormente, ao retornar em casa, foi verificar o veículo, encontrou o braço da vítima e desesperou. Ele pegou um outro carro e jogou o braço fora em um local que, segundo ele, estava tão transtornado que hoje ele não conseguiria dizer exatamente onde o jogou”, contou a delegada.

Por não ter o nome divulgado, o jornal não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse posicionar até a última atualização desta reportagem.

O condutor do carro se apresentou à polícia nesta quarta-feira (23). Segundo a delegada, o motorista disse que havia bebido e retornava com um amigo para casa quando aconteceu o acidente. A investigadora relatou que ele disse que ao fazer uma conversão em uma rua próxima a residência dele, ouviu um barulho e se assustou demais.

Na sequência, ele contou que guardou o carro e foi até o local do acidente a pé, momento em que viu a vítima, mas não prestou socorro. Só depois retornou para casa e encontrou o braço preso no veículo.

Ao Daqui, a delegada afirmou que, inicialmente, ele poderá responder por lesão corporal na direção de um veículo. Contudo, caso seja comprovado que ele ingeriu bebida alcoólica, a pena será agravada, com reclusão de dois a cinco anos.

A vítima recebeu alta médica na última quinta-feira (17) após internada por cinco dias no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Ela e outras testemunhas ainda serão ouvidas pela polícia.

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra o momento em que a jovem Elen Santos teve o braço decepado após um carro atingir a moto em que ela pilotava. No vídeo, é possível ver que o carro vira à esquerda e atinge a jovem. A moto dela cai ao chão, com o farol piscando. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O acidente ocorreu no dia 12 de outubro, no cruzamento das ruas SM-10 e SM-17, quando, segundo a família, Elen voltava da casa de uma amiga. Vizinhos ouviram o barulho da batida e chamaram o Corpo de Bombeiros, que levou a vítima para o Hugol. Os vizinhos também realizaram uma força-tarefa para encontrar o braço da jovem, mas sem sucesso.

O membro foi encontrado pela Polícia Militar (PM) no Residencial Buena Vista. Segundo a polícia, a distância entre o local da batida e o endereço onde o membro foi encontrado é de quase 5 km. A suspeita dos familiares é que o braço da jovem tenha ficado preso no carro que a atropelou, já que o motorista não parou para prestar socorro.

A Polícia Militar informou que o braço foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). Além disso, os procedimentos periciais foram realizados pela Polícia Científica e a investigação está sendo feita pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH).

Providências

Os familiares de Elen cobram providências das autoridades, já que esse não foi o primeiro acidente grave que aconteceu no local, que tem fluxo de avenida e nenhum redutor de velocidade.

“A gente precisa de um quebra-mola, de luz, aqui é tudo escuro. (Na noite do acidente) a gente estava aqui e não tinha claridade, estava iluminando só no celular. É um absurdo isso aqui”, cobrou a tia da jovem, Verônica Santos Oliveira.

A reportagem questionou a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) sobre a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade no local onde o acidente aconteceu e foi informada de que há uma licitação em andamento para aquisição de novos equipamentos que serão implantados de acordo com a engenharia de trânsito.

Já a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra), disse que uma "equipe foi designada, no dia 16 para, até dia 30 deste mês, efetuar a manutenção da iluminação pública no local do acidente."

Nota Seinfra

"Uma equipe foi designada, nesta quarta-feira (16/10) para, até dia 30/10, efetuar a manutenção da iluminação pública no cruzamento das Ruas SM-10 e SM-17, no Residencial São Marcos.

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) - Prefeitura de Goiânia"