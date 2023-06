MP abre edital para 445 vagas de estágio com salário de até R$ 2,6 mil; saiba como participar

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu, nesta segunda-feira (26), um edital para 445 vagas de estágio em cursos de graduação e pós-graduação, com salários de até R$ 2.640,00. São 268 vagas para cursos de graduação e 177 vagas de estágio de pós-graduação. As inscrições podem ser feitas entre os dias 5 e 20 de julho pelo site do CIEE.

Das 177 vagas, 94 são para a área do Direito e as demais em diversos outros campos do conhecimento. Das 268 oportunidades de graduação, 180 são para os graduandos em Direito e as demais para outras áreas. Haverá ainda a formação de cadastro reserva, onde serão preenchidas vagas em aberto e aquelas cujo contrato finda em julho de 2023.

As inscrições serão recebidas somente de forma online, pelo site do CIEE, no período do dia 5 a 20 de julho, incluindo sábados, domingos e feriados. Para concorrer às vagas, o estudante deve ter a idade mínima de 16 anos completos e estar matriculado em alguma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

O valor da bolsa-auxílio corresponderá a R$ 2.640,00 para o estágio de pós-graduação e R$ 1.320,00 para o estágio de Graduação. Já a carga horária será 6 horas diárias, com o total de 30 horas semanais, para os estudantes de pós-graduação, no período vespertino, conforme expediente de funcionamento do MP-GO, podendo a critério da chefia imediata ser realizado em teletrabalho.

Para os alunos de graduação, o regime do estágio será de 5 horas diárias, totalizando 25 horas semanais. Para concorrer ao estágio de graduação é necessário cursar a partir do quinto período ou terceiro ano.

Etapas do Processo Seletivo

1ª etapa: inscrição e prova online junto ao CIEE;

2ª etapa: entrevista, com possibilidade de análise curricular e/ou aplicação de prova prática ou discursiva, conforme conveniência, sendo a execução a cargo do Ministério Público do Estado de Goiás.

Vagas para cursos de graduação e pós-graduação

Administração

Arquitetura e urbanismo

Artes visuais

Assessoria de comunicação e marketing

Biblioteconomia

Ciências ambientais

Ciências biológicas

Ciências contábeis

Cinema e audiovisual

Comunicação social - jornalismo

Comunicação social – publicidade e propaganda

Comunicação social – relações públicas

Design gráfico

Direito

Enfermagem

Engenharia ambiental e sanitária

Engenharia civil

Engenharia elétrica

Estatística

Farmácia

Informática

Medicina

Pedagogia

Psicologia

Saúde e segurança do trabalho

Serviço social