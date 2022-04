Mudanças no trânsito do Jardim América começam dia 14 de maio; confira alterações

Bairro mais populoso da capital, o Jardim América vai passar por modificações no trânsito que incluem: novos corredores, criação de ciclofaixas, implantação de 15 cruzamentos semaforizados e mudanças nos sentidos das vias. A prefeitura afirma que as mudanças estão sendo estudadas há sete anos e que têm como objetivo melhorar o tráfego e a mobilidade da região. As alterações passam a valer no dia 14 de maio às 16 horas.

O anúncio oficial foi feito na manhã desta sexta-feira (29) e contou com a presença do secretário municipal de Mobilidade, Horácio Mello e do prefeito Rogério Cruz (Republicanos). No geral haverá alterações para motoristas, pedestres, ciclistas e passageiros de ônibus que circulam no Jardim América. “Fizemos pesquisa de origem e destino, priorizando os mais frágeis, mas com a consciência de que não podemos deixar a cidade travar. É o uso da ciência no trânsito da nossa cidade”, garantiu Horário Mello.

O secretário afirmou ainda que esta é a primeira etapa e que haverá uma segunda, ainda maior e garante que a sinalização foi feita de forma adequada. Rogério garantiu que o resultado final envolve um trânsito menos congestionado inclusive com horários de pico. “Ter qualidade de vida é também conseguir chegar em casa, depois do trabalho, em tempo razoável”, completou Cruz.

Veja como ficam as novas rotas

Criação de vias de sentido único interligando:

- Vila Alpes ao Bairro Jardim América

- Corredor T-7 ao Corredor T-63

Corredor 1: Rua C-120/Rua C-121/Rua C-208/Rua C-148

- Passará a ter sentido único

Sentido Oeste/Leste: a partir do cruzamento com a Avenida C-107 até a Praça Santos

Sentido Norte/Sul: permanecerá o mesmo sentido da Praça Santos até a Avenida C-171.

- Implantação de cruzamentos semaforizados:

1. Rua C-120/Rua C-121 x Avenida C-1/Rua C-118

2. Rua C-121 x Avenida C-205

3. Av. C-208 x Rua C-131ª

4. Rua C-148/ Avenida C-208 x Av. T-9

5. Rua C-148 x Rua C-137

6. Rua C-148 x Avenida T-63

7. Rua C-148 x Avenida C-171

Corredor 2: Rua C-149/Rua C-209/Rua C-190

- Passará a ter sentido único

Sentido Sul/Norte: a partir do cruzamento com a Avenida C-171 até a Praça Santos

Sentido Leste/Oeste: permanecerá o mesmo sentido da Praça Santos até a Avenida C-107.

- Implantação de cruzamentos semaforizados:

1. Rua C-149 x Avenida C-171

2. Rua C-149 x Rua C-137

3. Rua C-149 x Rua C-133

4. Rua C-209 x Rua C-214

5. Rua C-209 x Avenida C-206

6. Rua C-190 x Avenida C-205

7. Rua C-190 x Avenida C-1

8. Rua C-190 x Avenida C-107

Avenida C-107:

Terá o sentido modificado para duplo no trecho entre a Rua C-190 e a Rua C-120 para acesso à ponte da Avenida Alpes de quem trafega no sentido Leste/Oeste

Ciclofaixas

• Criação de ciclofaixa interligando a ciclovia da Avenida T-63 à ciclovia da Avenida Alpes.

• Ciclofaixa bilateral será na Rua C-149, saindo da Avenida T-63, do lado esquerdo da via, até a Rua C-214.

• A partir da Rua C-214, seguirá pela rua C-121 e Rua C-120 até a Avenida dos Alpes.