Mulher é atingida por 250 kg enquanto fazia exercício em academia de Formosa

Uma mulher de 29 anos foi atingida por 250 kg enquanto fazia exercício em uma academia de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com os bombeiros, testemunhas disseram que a mulher estava treinando em um equipamento de musculação, quando o banco de apoio soltou e o peso caiu sobre as pernas dela.

O Daqui tentou contato com a academia para pedir um posicionamento sobre o caso, mas as ligações não foram atendidas. Não foi informado à reportagem o nome do aparelho em que ela se exercitava no momento do acidente.

O caso aconteceu na quarta-feira (3), no centro da cidade. Segundo os bombeiros, quando os militares chegaram à academia, a mulher já havia sido retirada do local pelo namorado. Os dois aguardavam a equipe no estacionamento. Conforme a corporação, ela estava consciente, orientada e se queixando de dores nas pernas.

Ainda conforme os bombeiros, a mulher foi levada para o Hospital Estadual de Formosa, onde o médico teria relatado que ela teve uma contusão muscular, sem fraturas.

No entanto, o secretário de Saúde de Formosa, Breno Miranda, informou que a mulher rompeu o tendão do joelho, mas já recebeu alta e se recupera em casa.