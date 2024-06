Mulher é estuprada e espancada após ser arrastada por homem para lote baldio

Um homem de 29 anos foi preso em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, suspeito de estuprar uma mulher de 56 anos. Além do abuso sexual, o suspeito agrediu e roubou a vítima.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na madrugada de domingo (16). O suspeito não teve a identidade divulgada pela polícia.

Nas imagens é possível ver a vítima e o agressor caminhando pela rua, quando de repente é arrastada pelo cabelo para um lote baldio, onde foi espancada e estuprada.

De acordo com o relato da PM, a mulher vestia apenas uma camiseta e tinha o rosto desfigurado, vários ferimentos e hematomas pelo corpo, além de sinais de traumatismo craniano.

Além disso, durante o atendimento da ocorrência a mulher gritava que tinha sido roubada e que estava sem seu celular. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, levada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e no hospital, a equipe médica confirmou que a mulher também foi vítima de estupro.

O suspeito foi localizado pela PM com a ajuda de câmeras de segurança. Por meio das imagens, os agentes identificaram que o homem e a vítima estiveram juntos numa distribuidora de bebidas. Na distribuidora, os policiais conseguiram o nome do suspeito, que pagou seu consumo de bebidas por meio de PIX. Assim, foi possível localizar o endereço do homem.

De acordo com a PM, o suspeito foi encontrado em casa, ainda vestindo as roupas sujas de sangue que usou durante o crime. Ele foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de feminicídio e estupro.