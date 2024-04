Mulher é flagrada pendurada limpando janela na cobertura de prédio de 26 andares

Uma mulher foi filmada se pendurando para limpar a janela de uma cobertura no Monte Logan Residence, prédio de 26 andares no setor Bueno, em Goiânia. A gravação foi realizada nesta quinta-feira (18) por pessoas que estavam no prédio da frente.

O Daqui entrou em contato com o síndico do Monte Logan Residence, que informou que o morador foi notificado e que o local tem rede de proteção. Ainda segundo o síndico, a mulher trabalha no local e o morador deve notificá-la também.

Nas imagens, a mulher aparece com um dos pés do lado de fora do vidro de proteção. Com a mão esquerda, ela segura na janela, e com a mão direita esticada, usa um pano para limpar o vidro.

Mesmo com a rede de proteção, não há equipamento de segurança evidente no vídeo. “Realmente os funcionários não usam nenhum tipo de segurança”, disse Fernanda Abdalla, esposa do homem que fez as imagens.