Mulher é indiciada por estelionato após fingir ter câncer para aplicar golpes, em Morrinhos

Uma mulher de 27 anos foi indiciada nesta quinta-feira (5) por estelionato após fingir ter câncer para aplicar golpes em Morrinhos, a 130 km de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), Camilla Maria Barbosa dos Santos raspou a cabeça e entrou no Hospital Araújo Jorge, na capital, só para tirar fotos em uma maca.

O delegado responsável pelo caso, Fernando Gontijo, afirma que até o momento, não foi possível estimar o valor arrecadado por Camilla com os golpes. Segundo o delegado, ela afirmava ser portadora de câncer de mama, com metástase no pulmão e intestino e que fazia tratamento da doença no Hospital Araújo Jorge.

Com isso, Camilla realizava campanhas, rifas e recebia doações para arrecadar dinheiro, conseguir comprar remédios e realizar os exames que a ajudariam no tratamento. Entretanto, segundo a PC, diversas vítimas começaram a desconfiar da doença e denunciaram o caso à polícia.

Investigações

As investigações começaram em novembro de 2022, quando Camilla foi interrogada pela PC. Na ocasião, ela reafirmou que tinha a doença, fazia tratamento desde julho e que realizou sete sessões de quimioterapia. Porém, alegou que o hospital havia perdido seu prontuário médico e encerrado o tratamento.

A PC solicitou informações ao Hospital Araújo Jorge, que afirmou que Camilla não é e nunca foi paciente. Além disso, relatou que ela foi flagrada dentro da unidade tirando fotos em uma maca no setor de Quimioterapia, utilizando um cartão de identificação interno do hospital, em nome de terceiros.

Os investigadores ainda realizaram buscas na casa de Camilla, onde apreenderam diversos documentos e exames, mas em nenhum deles foi confirmada a doença. “Vale ressaltar que a própria indiciada afirma não possuir qualquer exame ou laudo médico que afirme o diagnóstico por ela relatado”, destaca a PC.

Indiciamento

O delegado Fernando Gontijo afirma que, após dois meses de investigações, o inquérito foi concluído nesta quinta-feira (5) e Camilla será indiciada por estelionato. Além disso, informou que, até o momento, a indiciada não apresentou um advogado de defesa e que o processo será remetido à Justiça até esta sexta-feira (6).