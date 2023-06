Mulher é investigada por criar perfis falsos para atacar padre de Goiás

Colaborou: Samantha Souza

Uma mulher é investigada por criar perfis falsos para ofender um padre em Nova Crixás. De acordo com a delegada Sayonara Lemgruber, a suspeita não concordava com a forma de agir do pároco, além de acreditar que ele não valorizava os trabalhos realizados por ela na Paróquia Santo Antônio de Pádua.

A delegada informou que a mulher teria criado quatro perfis falsos no WhatsApp, entrado em contato com o bispo para o para caluniar, difamar e injuriar o padre. Ao tomar conhecimento do caso, o pároco procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrências.

Durante as investigações, que já acontecem há três meses, os policiais descobriram que o crime teria sido motivado por uma das fiéis da igreja. Ao ser questionada, a mulher contou não concordar com a forma de agir, além disso, acreditava não ser valorizada pelos diversos serviços prestados à paróquia.

Nesta segunda-feira (26), equipes da Polícia Civil (PC), cumpriram mandados de busca e apreensão na casa da investigada. No local, foram apreendidos dois celulares, que serão submetidos a análise.

A investigada confessou os ataques ao padre e, segundo a delegada, responderá pelos crimes de falsa identidade, injúria, difamação e calúnia, contra a honra do pároco.