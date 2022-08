Mulher é presa após tentar embarcar com 8 kg de drogas escondidas em mala, no aeroporto de Goiânia

Uma mulher, de 52 anos, natural da Espanha, foi presa no aeroporto de Goiânia ao tentar embarcar com drogas em suas malas. Segundo a Receita Federal, foram apreendidos mais de 8 kg de cocaína, que estavam escondidos em fundo falso das bagagens. A apreensão dos produtos e a prisão da mulher foram realizadas no sábado (30).

A espanhola embarcou em Goiânia e faria uma conexão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo e depois seguiria em um voo internacional para Madri, na Espanha. A droga foi descoberta depois que as malas da mulher foram passadas pelo detector de raio-x, no qual foi possível ver que havia produto orgânico dentro dos compartimentos.

Com a suspeita, a mulher foi encaminhada para a Receita Federal e, ao retirar todos os pertences da mala e passar novamente a mala pelo detector, o equipamento ainda acusava substâncias presentes. Então, os policiais conferiram que as malas possuíam um fundo falso. No total, foram apreendidos 8,064 kg de cocaína (pasta base).

A mulher foi presa em flagrante por tráfico internacional de drogas. A pena para o crime pode chegar a 15 anos de reclusão.