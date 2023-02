Mulher é presa suspeita de matar amiga por dívida de R$ 550 e esconder corpo em fossa, em Goiânia

O corpo de uma mulher foi encontrado em fossa de uma casa neste sábado (4), em Goianira, informa a Polícia Militar (PM). Uma mulher foi presa, suspeita de ter cometido o crime. À polícia, suspeita disse que cometeu o crime porque a vítima não queria pagar uma dívida de R$ 550, referente a umas roupas que tinha comprado dela. Um homem, suspeito de ajudar a esconder o corpo, foi preso e dois adolescentes apreendidos suspeitos por crimes análogos ao de roubo.

Em depoimento à polícia, a mulher presa informou que estava em casa, na madrugada do dia 28 de janeiro, com a vítima, identificada apenas como Débora. “Tínhamos bebido quatro litros de vinho e usado drogas. Ela queria descontar o valor que me devia na bicicleta que eu comprei dela. Depois ela pegou uma tesoura dizendo que não ia pagar e ia me furar. Acalmamos e aí peguei ela por trás, com o fio de alta tensão”, informou a mulher.

À PM, a suspeita disse ainda que a vítima teria desmaiado e ela teria colocado o joelho em cima de Débora, enforcado-a até a morte. “Cobri o corpo dela com tapete e joguei no fundo [da casa]. Já era umas 8h30 quando arrastei e joguei o corpo dela na fossa. Fiz tudo sozinha, não tive ajuda de ninguém”, relatou.

Segundo a mulher, o marido dela, que é pedreiro, não sabia do caso. “Eu só pedi para ele concretar a fossa. Só matei ela porque ela disse que ia me matar. Foi legítima defesa”, concluiu.

A Polícia Militar disse que chegou até o local do crime depois de ter visto o portão da casa aberto, com uma moto que, após pesquisa, contataram que era roubada. Ao entrar na residência, a equipe sentiu um forte cheiro vindo de uma fosse recém concretada.

Ao retirar uma parte da tampa, a equipe da PM encontrou o corpo de uma mulher que já estava desaparecida desde o dia 29 de janeiro. A Polícia Civil (PC) foi chamada ao local para realizar a perícia, e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Durante a ocorrência a PM prendeu o marido da suspeita por suposta ajuda na ocultação do cadáver e apreendeu dois adolescentes suspeitos por crimes análogos ao de roubo. Um carro e uma moto foram recuperados.

Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, não foi possível localizar a defesa dos mesmos. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o homem e mulher permanecem presos, mas até a publicação da matéria não obteve retorno.