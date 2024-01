Mulher é presa suspeita de pedir R$ 80 mil de homem para não mostrar nudes e conversas à esposa dele

Uma mulher, de 39 anos, foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (18), em Aparecida de Goiânia, suspeita de extorquir um homem, também de 39 anos. Os dois trocaram mensagens e fotos íntimas, e ela pedia dinheiro para não expor a situação para a esposa dele. Segundo a Polícia Civil (PC), as transferências ocorrem desde janeiro de 2023 e somam mais de R$ 80 mil.

A delegada do caso, Luiza Veneranda, falou ao Daqui que a suspeita é amiga da esposa da vítima. Ela teria conseguido o telefone do homem com a própria esposa, fingindo estar interessada em produtos que ele vendia. A relação começou comercial e evoluiu de modo que ele fez confissões sobre os problemas do casamento e, depois, eles trocaram nudes.

Segundo a delegada, as solicitações de transferência começaram em valores menores, de R$ 100 e R$ 200, e foram aumentando. Foram mais de 100 transferências bancárias que juntas somam mais de R$ 80 mil. A mulher teria ameaçado a vítima dizendo que mostraria as mensagens para a esposa dele. O último pedido, de R$ 10 mil, teria acontecido na quinta-feira (18).

“Deposita a p* do dinheiro. Ou você quer mesmo que eu estrague sua família?”, dizia uma das mensagens no dia da prisão. Segundo a delegada, as mensagens eram explícitas e estavam sendo enviadas quando o homem procurou a polícia, o que justificou a prisão em flagrante.

O homem decidiu procurar a delegacia porque, de acordo com a delegada, “não tinha mais de onde tirar dinheiro e até cogitava se matar”. Luiza ainda afirmou que o homem está sendo investigado por supostas atividades criminosas na tentativa de conseguir mais dinheiro para pagá-la.

A mulher foi ouvida pela PC e, segundo a delegada, “na visão dela, ele dava o dinheiro porque queria, que não achava que estava o pressionando. Ela confirmou que havia enviado mensagens e que realmente ameaçou contar para a esposa dele, mas disse que nunca faria isso porque nunca destruiria uma família”.

Ela está presa e deve passar por audiência de custódia ainda nesta sexta-feira (19). O nome dela não foi divulgado, por isso, o Daqui não conseguiu localizar a defesa. A pena para o crime de extorsão é de, no mínimo, 4 anos e de, no máximo, 10 anos.