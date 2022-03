Mulher aplica mais de 40 golpes do PIX para comer pamonha de graça e é presa em Nerópolis

Uma enfermeira de 37 anos foi presa no último sábado (5), em Nerópolis, suspeita de aplicar golpes do pix contra uma pamonharia em mais de 40 pedidos. Conforme relatado pelo dono do estabelecimento à Polícia Militar, o prejuízo estimado é aproximadamente R$ 1,5 mil.

O último pedido da mulher ocorreu no sábado, momento em que o proprietário chamou os militares. Uma viatura acompanhou o entregador até o endereço da mulher e, durante abordagem, ela contou que realizava o agendamento do pix e depois cancelava.

Como o pagamento não foi efetivado os policiais levaram ela até a delegacia, que abriu investigação. O nome da suspeita não foi revelado e a defesa da mulher não foi encontrada para se manifestar sobre o caso.

