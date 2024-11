Mulher chora ao relembrar abuso que teria sido cometido por ginecologista: 'Me senti burra'

Uma das mulheres que denunciou o médico ginecologista e obstetra Mateus Barbosa Leite, indiciado por abusar sexualmente de pacientes durante consultas e preso por descumprir uma medida protetiva a favor da ex-esposa, chorou ao relembrar o abuso sofrido durante um procedimento para colocar um Dispositivo Intrauterino (DIU) em Catalão, no sudoeste goiano. A jovem de 19 anos, que preferiu não ser identificada, disse que se sentiu burra e culpada após sofrer a violência sexual. O médico nega os crimes.

No meio do exame ele afirmou que onde ele estava com o dedo era meu ponto G, onde a mulher sente prazer. Mas eu não perguntei isso para ele. Eu senti culpa, eu me senti burra, idiota. Depois disso, quando eu tive conhecimento, eu procurei minha mãe para falar sobre isso e a gente procurou a polícia”, contou a jovem emocionada em entrevista à TV Anhanguera.

O Daqui entrou em contato com a defesa de Mateus para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. Em nota enviada na quarta-feira (30), o advogado Fausto Freire informou que "existe uma denúncia isolada relacionada a um suposto incidente durante uma consulta médica. No entanto, trata-se apenas de uma alegação que será devidamente investigada e contestada nos foros apropriados".

Sobre o descumprimento da medida protetiva, a defesa disse que "apesar da investigação, não houve nenhuma violência doméstica praticada contra a ex-esposa dele, mas "apenas a determinação para afastamento do lar" (Veja a nota completa no final da reportagem).

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) disse que todas as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos são apuradas e tramitam em total sigilo, conforme determina o Código de Processo Ético-Profissional Médico.

A advogada da ex-esposa de Mateus disse que não vai se posicionar.

Entenda o caso

Mateus foi preso na terça-feira (29). Conforme noticiado pela TV Anhanguera, ele teve a prisão mantida durante a audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (31). De acordo com a delegada responsável pelo caso, Yvve Roch, Mateus já era monitorado por tornozeleira eletrônica e descumpriu a medida judicial.

Abusos sexuais

Os abusos sexuais teriam acontecido durante exames ginecológicos em postos de saúde e em um hospital particular da cidade. "Dois inquéritos de violência sexual mediante fraude foram concluídos com indiciamento e remetidos ao Poder Judiciário', explicou a delegada.

O Daqui entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Catalão, por e-mail enviado às 12h23, para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. À TV Anhanguera, a secretaria disse que, assim que as denúncias chegaram, o médico pediu demissão.

O Daqui entrou em contato com o Hospital Nasr Faiad, por mensagem enviada às 12h05, para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. À TV Anhanguera, o hospital disse que assim que tomou conhecimento das denúncias, fez o desligamento do médico e ele não faz mais parte do corpo clínico da unidade.

Nota da defesa de Mateus

Na qualidade de advogado do Dr. Mateus Barbosa Leite, venho a público esclarecer os fatos relacionados à sua atual situação legal:

1. O Dr. Mateus Barbosa Leite encontra-se temporariamente sob custódia devido a uma alegação de descumprimento de medidas protetivas requeridas por sua ex-esposa, no qual sequer houve qualquer violência doméstica, mas apenas a determinação para afastamento do lar. É fundamental ressaltar que esta detenção não está relacionada a quaisquer acusações de crimes sexuais.

2. Contrariamente às informações veiculadas por alguns meios de comunicação, o Dr. Mateus não foi preso por "vários estupros". Tais afirmações são infundadas e potencialmente difamatórias.

3. Existe, de fato, uma denúncia isolada relacionada a um suposto incidente durante uma consulta médica. No entanto, é crucial enfatizar que, neste momento, trata-se apenas de uma alegação que será devidamente investigada e contestada nos foros apropriados.

4. As notícias sobre "vários outros casos" sob investigação são, até onde temos conhecimento, especulativas e carecem de fundamentação factual.

5. O Dr. Mateus aguarda sua audiência de custódia, onde teremos a oportunidade de apresentar nossa defesa referente à alegação de descumprimento das medidas protetivas.

6. Reiteramos que o Dr. Leite nega veementemente qualquer conduta imprópria ou criminosa e está cooperando plenamente com as autoridades para esclarecer todos os fatos.

7. Solicitamos respeitosamente que a imprensa e o público em geral se abstenham de fazer julgamentos precipitados e aguardem o devido processo legal, onde todos os fatos serão devidamente apurados e esclarecidos.

8. O Dr. Mateus tem uma carreira médica respeitável de mais de duas décadas, dedicada ao cuidado e bem-estar de seus pacientes. Confiamos que sua reputação será preservada ao final deste processo.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais, sempre respeitando os limites éticos e legais que regem nossa profissão.

Dr. Fausto Freire de Mesquita

Advogado de Defesa

OAB/GO 53.299