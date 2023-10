Mulher consegue pedir socorro por ligação após marido deixá-la presa por um mês em casa, diz polícia

Uma mulher conseguiu pedir socorro depois de ficar um mês presa dentro de casa, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia. A Polícia Militar (PM), informou que ela conseguiu ligar na terça-feira (10), relatando o que estava acontecendo. O suspeito tem outros crimes cometidos no estado do Piauí e foi preso.

Segundo a PM, quando chegaram na casa a mulher estava sem controle emocional, machucada e chorando dizendo que o marido poderia voltar a qualquer momento. Depois de libertar a vítima, a polícia encontrou o suspeito bebendo com vizinhos.

De acordo com os policiais, a vítima contou que foi obrigada a manter relações sexuais com o suspeito, sofreu violência física, moral e psicológica. Ela também disse que sofreu ameaças de morte com uma faca de açougue.

A PM levou a mulher para um pronto socorro onde recebeu atendimento e foi liberada. O homem foi levado preso para a delegacia de Hidrolândia, e deve responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado, ameaça e estupro. Ele já tem ficha criminal extensa no estado de Piauí.

O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, por isso não foi possível localizar a defesa e pedir um posicionamento sobre o caso.