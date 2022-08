Mulher denuncia ter sofrido choque em brinquedo em parque de diversões de Anápolis

Uma jovem de 21 anos afirma que passou mal após levar um choque em um brinquedo de um parque de diversões itinerante, em Anápolis, a 60 km de Goiânia. De acordo com o Fantasy Park, o brinquedo chamado Samba possui um disjuntor que impede que os usuários sofram descargas elétricas.

O caso está na 1ª Delegacia de Polícia Distrital do município, que investiga o possível crime de lesão corporal culposa. O delegado George Aguiar informou que a vítima relatou ter sofrido uma descarga elétrica quando tocou o corrimão do brinquedo para descer após o fim do funcionamento dele.

“Nessa descarga elétrica, o namorado dela interrompeu o choque e, após isso, ela conta que foi para casa e no outro dia fez exames, que deram algumas alterações. A vítima ainda relatou que só recuperou os sentidos 30 minutos depois, ela não relatou desmaio”, afirmou George.

O investigador ainda detalha que, até o momento, somente alguns funcionários do parque foram ouvidos e que a vítima ainda deve prestar depoimento. “O inquérito está aguardando uma perícia complementar na vítima, que será feita 30 dias após o acidente”, afirmou.

Defesa

Um dos proprietários do Fantasy Park, Anderson Amorim, informou que o brinquedo chamado Samba possui três disjuntores DR, que impedem o fluxo de energia caso haja alguma sobrecarga no sistema. Além disso, afirma que haviam outras 30 pessoas no brinquedo e que nenhuma relatou ter sofrido choque.

Apesar disso, Anderson destaca que a empresa contratou engenheiros para realizarem testes no aparelho e que um laudo deve ser entregue para a Polícia Civil (PC). Além disso, disse que a vítima passou mal devido a movimentação do brinquedo e que funcionários prestaram assistência à jovem.

Por fim, ressalta que a jovem se recuperou e continuou no parque para ir em outros brinquedos e que não foi preciso chamar socorro. A reportagem entrou em contato com a vítima, porém não obteve sucesso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Anápolis.