Mulher do jogador de poker que morreu após ganhar R$ 100 mil está grávida e falou sobre o marido

A mulher do jogador de poker que morreu após ganhar mais de R$ 100 mil em um campeonato está grávida de um menino. Thayná Lacerda publicou em suas redes sociais, na tarde deste domingo (25), um texto de despedida e se emocionou ao falar do filho e do marido, Marco Aurélio Rocha da Silva.

A dor que tá aqui acho que nunca vai passar, você foi embora sendo campeão daquilo que sempre quis, eu sempre fui sua maior incentivadora e vou continuar aqui traçando nossa história, lutando pelos nossos sonhos e cuidando daquilo que você me deixou de mais precioso nosso tesourinho”, escreveu.

Marco Aurélio Rocha da Silva, de 47 anos, morreu na manhã deste domingo (25) ao sofrer um acidente de carro na BR-060, em Abadia de Goiás, depois de ganhar R$ 100 mil em um campeonato de poker, que começou a ser disputado no dia anterior, em Goiânia.

Dois dias antes da morte do marido, Thayná publicou uma imagem do ultrassom do bebê, que já completou 9 meses e pode nascer a qualquer momento. “Sou um gato pexual! Nem nasci e meu papai mais minha mamãe já baba demais em mim”, disse na legenda da publicação.

Acidente

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que Marco estava bateu contra uma placa de trânsito e chegou a partir no meio com o impacto. O Corpo de Bombeiros informou que Marco Aurélio ficou preso às ferragens e morreu no local.

O acidente ocorreu por volta de 8h e a PRF informou que os detalhes ainda serão apurados, mas que não havia indícios de embriaguez. A vítima, de 47 anos, morava em Guapó e era um jogador de poker conhecido na cidade. No sábado (24), ele tinha ganhado R$100,8 mil em um campeonato.

A reportagem entrou em contato com a PRF novamente, na manhã desta segunda-feira (26), para saber maiores detalhes da investigação, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Campeonato

Marco participou do campeonato de poker com mais 71 competidores em Goiânia.

Jogando de forma brilhante e inteligente, o grande campeão foi Marco Aurélio”, informou nas redes sociais o Players Poker Club na manhã do domingo (25).

Pouco depois o perfil fez uma postagem de luto após os organizadores receberem a notícia da morte. “O Players Poker Club lamenta a notícia da morte do nosso querido amigo e jogador Marco Aurélio. Que Deus dê forças e conforte a família e amigos".