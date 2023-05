Mulher morre após ingerir chocolate que ganhou de anônimo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se a cuidadora de idosos Lindaci Batista Viegas de Carvalho, 54, morreu após comer chocolate com veneno. Ela recebeu os doces de aniversário, no sábado (20), de um remetente anônimo, segundo familiares.

Lenice Batista, irmã da vítima, disse que um motoboy ligou para a cuidadora e avisou que havia uma entrega para ela. Desconfiada, ela pediu para deixar o presente na loja do atual namorado, em Vila Isabel, zona norte da cidade, por considerar se tratar de um lugar seguro, com câmeras.

Com o pacote, ela seguiu para um salão de beleza. "Uma funcionária experimentou o chocolate, sentiu um gosto ruim e cuspiu. Com ela não ocorreu nada", contou Lenice.

Ainda segundo a irmã, Lindaci ligou para o filho, que estava com o ex-marido no momento em que atendeu a ligação. "De brincadeira, o ex-marido disse que foi ele quem enviou. Ela, então, comeu."

Ao sair do salão, a vítima começou a passar mal e foi socorrida por policiais militares que estavam por perto e a levaram até o Hospital Federal do Andaraí. Lindaci, porém, já chegou morta à unidade de saúde.

O resultado da perícia no chocolate deve ficar pronto em 30 dias. Laudo preliminar aponta a possibilidade da presença de chumbinho, veneno vendido ilegalmente para matar ratos, nos doces.

A polícia investiga quem enviou os chocolates e aguarda resultado da perícia. Em depoimento, a irmã contou que Lindaci recebia ameaças pelas redes sociais, mas não deu detalhes, segundo a polícia.