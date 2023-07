Mulher morre após ser atingida por ônibus do transporte coletivo em Aparecida de Goiânia

Uma mulher de 51 anos morreu no início da manhã desta sexta-feira (30) após ser atropelada por um ônibus da rede de transporte público da região metropolitana de Goiânia. Os bombeiros, a Polícia Militar (PM), e o SAMU foram acionados para a ocorrência, mas a vítima não resistiu e veio a óbito no local. A vítima foi identificada como Maria Estela Almeida Lacerda e atravessava a faixa de pedestres quando foi atingida.

Informações do Corpo de Bombeiros mostram que o acidente aconteceu por volta das 06h17 na Avenida da Paz, no setor Garavelo. Segundo apuração da TV Anhanguera, a vítima estava indo para o trabalho, que fica próximo do local do atropelamento. A vítima trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma clínica radiológica. Ainda segundo a TV Anhanguera, o motorista do ônibus prestou socorro à vítima e também foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

Em depoimento à Polícia Militar (PM), o motorista do ônibus disse que não tinha visto quando Maria Estela começou a atravessar a avenida. À TV Anhanguera, o tenente Marcelo Ribeiro Naves da PM disse que as imagens das câmeras de segurança do supermercado em frente vão ser solicitadas para ajudar a solucionar o caso.

Relatos da família de Maria Estela mostram que a mulher tinha saído de casa no final da madrugada para ir ao trabalho de ônibus. Ela teria descido no ponto que fica a aproximadamente 100 metros do seu local de trabalho. O trajeto já era de costume da mulher, que já trabalhava no mesmo local há anos.

Em nota, a RedeMob Consórcio, responsável pelo transporte público do município, lamenta o ocorrido e afirma já ter entrado em contato com a família da vítima para prestar o devido apoio.