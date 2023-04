Mulher morre por malária em Anápolis, diz Santa Casa

A mulher que estava internada na Santa Casa de Anápolis, na região central de Goiás, com um caso grave de malária, morreu nesta segunda-feira (24), informou a unidade. Kerna Alves dos Santos, de 41 anos, ficou internada por quase 20 dias e fez hemodiálise, mas não resistiu à doença.

A reportagem questionou sobre o quadro clínico da paciente, mas a Santa Casa informou que a família pediu sigilo médico. Também solicitou à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre os casos de malária em Anápolis, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Kerna foi internada no dia 6 de março após desenvolver um caso grave de malária. Na época, a família informou que a mulher estava em coma, fazendo hemodiálise e que precisava de doações de sangue.

Nesta segunda-feira, a filha de Kerna, Kimmy Santos, usou as redes sociais para comunicar a morte da mãe e informar que o velório de Kerna será realizado às 17h e o sepultamento às 10h30 desta terça-feira (25), no cemitério São Miguel. A reportagem tentou falar com a jovem, mas não obteve sucesso.

Malária

Com o óbito de Kerna, a reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) para questionar sobre o número de casos de malária. A pasta informou que o estado tem 34 pacientes com a doença, sendo dois deles infectados sem viajar para outros estados ou países.

No dia 19 de abril, a SES alertou a população sobre como se proteger. “Usar repelentes, proteger áreas do corpo que o mosquito possa picar, usar mosquiteiros sobre a cama ou a rede e evitar locais próximos a criadouros naturais de mosquitos, como beira de rio ou áreas alagadas”, recomendou.