Mulher perde mais de R$ 80 mil após cair no "golpe do falso funcionário", em Mineiros

Uma moradora de Mineiros, a 425 km de Goiânia, procurou a Polícia Civil (PC) nesta quinta-feira (15) para denunciar que foi vítima do golpe do “falso funcionário de banco”. O prejuízo com o golpe ultrapassou o valor de R$ 80 mil.

À Polícia, a moradora detalhou que os golpistas entraram em contato por telefone, informando que a conta dela havia sido invadida e que dinheiro havia sido transferido. De acordo com a vítima, ela foi orientada a seguir um passo a passo e a fazer o download de um aplicativo.

Na sequência, a moradora relatou que anotou um suposto protocolo, nomes e dados bancários de pessoas e empresas que supostamente haviam invadido as contas dela. Durante a ligação telefônica, que durou aproximadamente quatro horas, a vítima afirmou que foi orientada a abrir o aplicativo de acesso remoto, e, a partir disso, acompanhou os golpistas mexendo no celular dela e realizando as transferências.

De acordo com a polícia, ao receber uma mensagem do banco informando que ela havia simulado um empréstimo, a vítima percebeu que havia algo errado, desligou o telefone e desinstalou o aplicativo.

Prejuízo

Em documento obtido pela repórter Ana Carolina Gomes, da TV Anhanguera, a vítima detalhou os valores que os golpistas retiraram das contas dela, em três bancos diferentes. Ao todo, foram feitos diversos empréstimos e transferências que, somados, ultrapassam R$ 81 mil. Procurados pelo g1, um dos bancos reforçou que não faz chamadas telefônicas e não solicita a liberação de dispositivos.