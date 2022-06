Mulher procura PM em Jaraguá após receber 22 multas de motocicleta que foi vendida

Uma mulher procurou a Polícia Militar em Jaraguá no último dia 23 de junho, após receber 22 multas referentes a uma motocicleta que havia vendido. No total, foram mais de 80 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) porque ela não havia feito a transferência e nem a comunicação de venda do veículo. Com isso, ela solicitou um bloqueio administrativo da moto no Detran e o veículo foi apreendido pela PM.

Em depoimento à polícia, ela afirmou que todas as multas foram geradas por infrações cometidas na área urbana da GO-427/Avenida Alto do Rosário. Após a denúncia, uma equipe da PM localizou a motocicleta na cidade e o condutor foi abordado. Após consulta no sistema do Detran foi constatado que ele não possui habilitação e que o licenciamento está atrasado há 11 anos, desde 2011. A moto foi apreendida.