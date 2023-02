Mulher que desapareceu após ir a entrevista disse que voltaria para casa em carro de app, diz marido

Reginaldo Moura, o marido da esteticista Juscelia de Jesus Silva, que está desaparecida desde a última terça-feira (14), disse que falou com a esposa pela última vez no dia do desaparecimento dela, depois de ela ter saído de casa para ir a uma entrevista de emprego. De acordo com ele, às 12h40, Juscelia mandou uma mensagem dizendo para ele mandar o dinheiro para que ela chamasse um carro por aplicativo.

Na sequência, ela disse que não depositou o dinheiro, e que pagaria a corrida com ele, pedindo, ainda, para que o marido repusesse o valor posteriormente. Depois disso, Reginaldo disse que não teve mais notícias da esposa.

À TV Anhanguera, a família de Juscelia disse que ela saiu de casa com cerca de 8 mil reais, valor que recebeu da venda de um carro da família e que depositaria no banco, o que não foi feito. Os familiares dela afirmaram ainda que Juscelia toma medicamentos controlados para tratar depressão.

No fim da tarde desta sexta-feira (17), o irmão de Juscelia, Maurizan Silva, afirmou que a família ainda não tem nenhuma notícia da esteticista. A Polícia Civil investiga o caso.

Entenda o caso

A família de Juscelia de Jesus Silva, de 32 anos, pede ajuda para encontrar a esteticista que está desaparecida desde terça-feira (14), após participar de uma entrevista de emprego em uma clínica de estética na região do Terminal das Bandeiras e 7º Batalhão da Polícia Militar de Goiás, em Goiânia.

Juscelia é natural da cidade de Riacho de Santana, na Bahia, mas mora em Goiânia com o marido Reginaldo Moura. Ele disse que a última vez que em que conversaram, por volta das 12h40 do dia do desaparecimento, a mulher havia dito que não precisaria buscá-la na clínica pois ela iria embora para casa com um carro por aplicativo.

A família registrou um boletim de ocorrência nesta quarta-feira (15) após procurar pela mulher em locais que ela costumava frequentar, hospitais, delegacias e até mesmo no Instituto Médico Legal (IML).Para qualquer informação, entrar em contato com o esposo, Reginaldo, pelo telefone (62) 98555-0729 ou com o irmão, Maurizan, (77) 99851-9665

Para qualquer informação, entrar em contato com o esposo, Reginaldo, pelo telefone (62) 98555-0729 ou com o irmão, Maurizan, (77) 99851-9665