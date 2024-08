Mulher que fingia estar com câncer terminal para receber doações é presa, diz polícia

Uma mulher foi presa suspeita de estelionato, por fingir que estava com câncer terminal e lupus, e pedir dinheiro para o tratamento, segundo a polícia. Kamilla Morgana Mendes Borges teria arrecadado cerca de 150 mil reais, conforme informou o delegado do caso, Igomar de Souza Caetano. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta terça-feira (30), em Aparecida de Goiânia.

O Daqui tentou contato, por mensagem, com o advogado dela, mas ele não respondeu até a última atualização desta matéria.

O delegado informou que Kamilla pedia auxílio para pessoas do convívio, como família, amigos e pessoas da escola onde a filha estudava. Além de transações de dinheiro via pix, ela também ganhou a prestação de “serviços diversos” gratuitamente. Com isso, arrasou cerca de 150 mil reais, segundo Igomar.

Kamilla Morgana cometia o crime há cerca de um ano, de acordo com Igomar. A mulher andava com um lenço na cabeça, alegando que estava fazendo quimioterapia para um câncer terminal, informou o delegado. No entanto, Igomar disse que ela fazia procedimentos estéticos com o dinheiro arrecadado.

Uma das vítimas a delatou à polícia, que vem investigando o caso desde então. O inquérito do caso ainda está sendo concluído, segundo o delegado. O nome e a foto dela foram divulgados pela polícia para possibilitar a identificação de novas vítimas. Kamilla Morgana Mendes Borges está presa, à disposição do Poder Judiciário.