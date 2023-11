Mulheres com ideias inovadoras podem ter consultoria gratuita do programa Goianas S.A

Mulheres donas do seu próprio negócio, ou com uma ideia inovadora que pode virar negócio, podem se candidatar a uma consultoria gratuita fornecida pelo programa Goianas S.A. Durante três meses, as selecionadas vão aprender a estruturar seus modelos de negócios e aprender a usar ferramentas práticas voltadas, por exemplo, para o design gráfico, marketing digital e networking.

Todas as atividades de consultoria e o uso dos ambientes de inovação serão realizadas de forma presencial nas Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Mineiros e Valparaíso. Serão selecionados até 20 projetos por EFG e o resultado final será divulgado em 10 de janeiro.



Para se inscrever, é preciso ser mulher cis ou trans e ter 18 anos completos. As equipes compostas exclusivamente por mulheres terão um acréscimo de 20% na pontuação na avaliação dos projetos. As inscrições estão abertas até 30 de dezembro pelo link: bit.ly/3N5CBeZ.



O edital é fruto do programa Goianas na Ciência e Inovação, lançado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (Secti), e que abriga uma série de iniciativas para fomentar o empreendedorismo feminino e a liderança no mercado em Goiás.