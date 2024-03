Mulheres ganham entrada gratuita em parque aquático de Trindade

Uma recepção especial com entrada gratuita no sábado (8) e no domingo (9), é o presente preparado pelo Arca Parque ao público feminino para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Para garantir a entrada, é preciso entrar no site, colocar um dos dias da promoção e clicar na opção Cortesia Dia da Mulher.

As vagas da campanha são limitadas e o convite é individual e intransferível. Cada contemplada deverá apresentar documento com foto na entrada.

O parque com temática bíblica oferece piscinas aquecidas, toboágua, restaurantes e atividades na natureza para todas as idades, prometendo, ainda, novas atrações para este ano. Para os clientes que desejarem adquirir o ingresso, o valor antecipado é de R$ 59, no site do parque.



Serviço: Entrada gratuita para mulheres

Data: sexta e sábado (8 e 9/3)

Horário: aos sábados, domingos e feriados, das 10 horas às 17h30

Localização: Rodovia GO-060, KM 30 s/n, Zona Rural, Trindade (GO), a 35km de Goiânia