Mulheres podem colocar DIU gratuitamente pelo SUS em Goiás; saiba como

Mulheres podem colocar o dispositivo intrauterino (DIU) gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiás. O método contraceptivo possui 99% de eficácia e pode ser adquirido gratuitamente um mês após a solicitação. Qualquer mulher que esteja na adolescência até a menopausa pode realizar o pedido.

A solicitação deve ser feita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em hospitais públicos. Antes de ir até o local, é recomendado ligar na unidade para saber se o procedimento cirúrgico está disponível no momento. Após fazer a solicitação, a mulher interessada participa de um grupo de planejamento onde todos os métodos contraceptivos são apresentados e ela decide se realmente deseja o DIU.

Em seguida, é necessário marcar uma consulta com um médico ginecologista da unidade e realizar alguns exames para saber se a paciente tem propriedade física para colocar o contraceptivo. Após a avaliação, o médico irá agendar uma data para a inserção do dispositivo.

No SUS, o DIU tem duração de três, cinco ou dez anos. A paciente precisa retornar ao médico depois de um mês para saber se o corpo se adaptou ao método contraceptivo.

Como funciona o DIU

O dispositivo é inserido no útero da mulher, e serve para impedir o contato dos espermatozoides com os óvulos, evitando assim uma gravidez indesejada. Existem quatro tipos de DIU: prata, Mirena, Kyleena ou cobre, modelo disponível no SUS, que é livre de influência hormonal.

O modelo de cobre é feito de um fio de prata revestido de cobre em formato de “T” ou “Y”, não apresentando material tóxico ou alérgico. Como é livre de hormônio, o DIU de cobre não oferece restrições para mulheres com câncer de mama, por exemplo, e possui validade média de 10 anos.

Documentação necessária

É obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência no nome da paciente ou dos pais (caso resida de aluguel, deve levar a declaração de residência). A idade mínima para realizar o procedimento é de 16 anos, e para menores de 18 anos, é preciso estar acompanhada dos pais ou responsável.

Secretaria de Saúde de Goiás

Em Abril de 2022, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) fez o repasse de 1.610 kits de instrumentais contraceptivos DIU para as equipes de Estratégia de Saúde da Família em todo o Estado. A ação teve como base um levantamento realizado em 2020, que apontou a dificuldade dos municípios goianos de realizarem a inserção do dispositivo contraceptivo DIU, devido à falta de materiais nas Unidades Básicas de Saúde.

Após a distribuição, a Secretaria da Regional de Saúde Centro-Sul do Estado realizou uma capacitação dos profissionais para inserção do método. De acordo com a SES, os trabalhos seguiram até o fim do ano em outras regiões de Goiás.