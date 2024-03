Mulheres que superaram o câncer ganharão reconstrução de aréolas gratuitamente

A Goiás Tattoo Festival (GTF), convenção de tatuagem organizada pela Taboo Produções, realizará a sua segunda edição em abril, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Em referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente em 8 de março, abrirá espaço para o Projeto Social Reconstrução de Amor, da profissional Janaína Lima.

“Fazemos essa ação já há muitos eventos e não somente na Goiás Tattoo Festival. Nas últimas oportunidades temos estabelecido essa parceria com a Janaína Lima, para que mulheres que venceram o câncer possam ter acesso ao serviço de reconstrução de aréolas gratuitamente”, conta o idealizador das GTF à frente da Taboo Produções, Pedro Brito, que também é farmacêutico e, há doze anos, especialista e oncologia.

A tatuadora estética paramédica estará presente no local, nos dias 5, 6 e 7 de abril, realizando o procedimento e integrando a ação social do festival. “O procedimento tem ajudado muitas mulheres a ter de volta a sua autoestima”, conta a artista. “Transformar vidas é uma grande motivação para mim”, revela Janaina.

Para fazer o procedimento não há burocracia, basta agendar um horário por meio do WhatsApp (62 98128-1829), “o que deve ser feito com antecedência para garantir a vaga, uma vez que a ação ocorrerá em três dias, havendo uma limitação natural da quantidade de procedimentos que é possível de ser realizada”, explica Janaína.

Ela informa, também, que é necessário que a pessoa que queira ganhar a reconstrução das aréolas tenha passado pela cirurgia de retirada do câncer há, no mínimo, nove meses. O procedimento é uma micro tatuagem e leva cerca de 1h30min.

O Goiás Tattoo Festival é uma convenção de tatuagem e será realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, nos dias 5, 6 e 7 de abril. Além do projeto social, realizará outras ações de inclusão e acessibilidade. Em sua programação, contará com mais de 100 tatuadores, shows musicais e feira gastronômica.

Mais detalhes serão anunciados em breve pela organização do evento e podem ser acompanhadas pelo perfil @goiastattoofestival, no Instagram. O festival foi provado no programa Goyazes 2023 da Secult Goiás.