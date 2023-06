Mulheres são presas suspeitas de furtar mais de R$ 70 mil em produtos de supermercados

Duas mulheres foram presas na quarta-feira (31) suspeitas de furtar centenas de produtos em supermercados e atacadistas de Goiânia e Aparecida de Goiânia para, depois, revendê-los. Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla foi abordada na Avenida Anhanguera, em Goiânia, enquanto saía de um supermercado após mais um furto. O valor do prejuízo às vítimas chega a R$ 70 mil, destacou a corporação.

Ao Daqui, a PM informou que chegou às mulheres após receber uma denúncia anônima. Após a abordagem e averiguação no carro de uma das suspeitas, os policiais encontraram uma caixa fechada de xampu que teria acabado de ser furtada do supermercado.

Uma vez que o nome delas não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa até a última publicação dessa reportagem.

As mulheres, inicialmente, negaram o furto, mas após serem confrontadas com imagens de câmeras de segurança que flagraram o crime em outro estabelecimento, acabaram confessando.

Para conseguirem efetuar os furtos, normalmente em grandes supermercados e atacadistas, a PM contou que elas usavam uma sacola forrada com material especial que burlava detectores de metal nos estabelecimentos.

3,5 mil por dia

Ainda segundo verificado pela corporação, as suspeitas são moradoras de Goiânia e chegavam a manter um depósito em cada casa com os produtos frutos de furto. Segundo a PM, elas furtavam mais produtos de beleza, como xampu, e latas de leite em pó. A polícia encontrou cerca de 300 latas do alimento com as suspeitas.

Uma delas confessou à polícia que chegava a faturar R$ 3,5 mil por dia com os produtos furtados.

A corporação destacou que ambas possuem várias passagens pelo crime de furto, e que uma delas usava tornozeleira eletrônica no momento da prisão. Elas foram levadas para a Central de Flagrantes.