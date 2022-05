Mulheres tocam 55% dos pequenos negócios em Goiás

O número de Microempreendedores Individuais (MEIs) foi impulsionado durante a pandemia de Covid-19 e ainda está em crescimento. Neste cenário, as mulheres têm ganhado destaque. Segundo dados do Sebrae Goiás, elas tocam 55% dos pequenos negócios no Estado atualmente, ultrapassaram os homens no último ano.

No País, as empreendedoras têm ganhado espaço e lideram mais de 10 milhões de empreendimentos. Responsável pelo ateliê Flor de Noiva, Kessia Sousa, de 37 anos, é um dos exemplos dessa liderança. Faz parte das 212,3 mil mulheres goianas que optaram por se formalizar como MEI. Além delas, os mais jovens se destacam, respondem por 53% das aberturas as pessoas com até 40 anos.

“Comecei por necessidade e com uma criança pequena de colo”, pontua sobre os desafios.O início foi com artesanato e biscuit, depois de altos e baixos, estudos e consultorias, passou para decoração e se especializou em eternização de buquês. Ela formalizou o primeiro negócio em 2010. Atualmente, também forma mulheres para empreender na área. Como professora, já soma 130 alunas.

Crise econômica

Além dos desafios de tocar um negócio, que podem ser ainda maiores para mulheres, Kessia Sousa também é exemplo de empreendedora que sobreviveu às crises econômicas. Em 2014, explica que teve de inovar e foi quando migrou para as flores desidratadas. Três anos depois, fechou a loja física e passou a trabalhar de casa. “Com a pandemia, já trabalhava online com clientes das redes sociais.”

Assim, a pandemia chegou e como referência passou a dar aula. “Muitas alunas empreenderam porque viram a necessidade de ficar em casa, cuidar dos filhos.” A empresária pontua que pelo MEI foi possível conquistar espaço e agora se prepara para desenquadrar com o crescimento do negócio, com produção de mais de 40 buquês mensalmente.

“Incentivo a formalização, porque não teria suportado me manter durante a crise se não fosse isso. Temos dias de glória, mas são muitos dias de luta.” Desde a emissão de nota fiscal até a negociação com fornecedores, ela relata que há maior benefício do que a informalidade. Fatores que o diretor técnico do Sebrae Goiás, Marcelo Lessa, avalia que podem explicar o crescimento da formalização.

Novos negócios

De acordo com dados do Sebrae Goiás, somente em 2021 foram registrados 99.374 novos MEIs no Estado, valor 33,58% superior a 2020. Quando comparado ao ritmo anterior à pandemia, o volume é ainda maior, representa crescimento de 113,52% em relação a 2019. “Nos últimos nove anos, não tivemos um crescimento tão alto como esse”, relata Marcelo, que lembra que ainda há evolução nos números.

De acordo com ele, o ano passado é visto como atípico e um dos motivos para isso seria a retomada das atividades após as restrições impostas no contexto da pandemia de Covid-19. “As empresas voltaram a funcionar, houve demissões e as pessoas viram oportunidade de empreender. O MEI é a primeira etapa da formalidade, mais fácil e barato. A parte tributária não é algo que impacta tanto, por exemplo”, pontua sobre menor tributação.

Para crescer, ele pontua que há orientações para alavancar as potenciais de cada empresa. “É preciso evitar a mortalidade. A cada dez empresas, três fecham as portas. O que faz a virada de chave é observar as potencialidades.” O diretor técnico do Sebrae Goiás cita a adaptação ao mercado digital como um exemplo.

Em 2020, ele revela que 44% dos MEIs vendiam produtos ou serviços pela internet e um ano depois o número subiu para 70% em Goiás. “O mercado digital fez aumentar o faturamento e abriu o leque.” Apesar disso, Marcelo reconhece que há muitos desafios para os empreendedores. “A gestão financeira é muito importante, o MEI não tem grande acesso a crédito, tanto que 60% procuraram financiamento e só 28% conseguiu acesso (em 2021), o que é muito pouco.”

Por isso, ele pontua que investir em gestão e planejamento é considerado essencial. Neste sentido, é possível aproveitar atendimentos especializados e cursos gratuitos ou subsidiados e oferecidos pelo Sebrae. A Semana do MEI 20202 é um exemplo, o evento acontece desde segunda-feira (16) e vai até o dia 20 de maio. Em Goiânia, ocorre no Shopping Gallo, na Região da 44.

Cenário em Goiás

Veja evolução na abertura e fechamento de MEIs em Goiás

2018

Abertura: 30.972

Fechamento: 89.556

2019

Abertura: 46.540

Fechamento: 41.730

2020

Abertura: 74.393

Fechamento: 39.460

2021

Abertura: 99.374

Fechamento: 77.092

Número total de MEIs

Brasil:10,883 milhões

Goiás: 386 mil

Fonte: Sebrae Goiás