Municípios goianos entram em estado de alerta com umidade do ar abaixo de 20%

A baixa umidade do ar, provocada pelo tempo seco e a falta de chuva, fez as regiões do território goiano entrarem em estado de alerta. Conforme previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) para esta terça-feira (16), várias cidades devem registrar umidade relativa do ar abaixo de 20% - o ideal para a saúde humana é 60%.

O nível de criticidade aumenta conforme a umidade do ar cai. Conforme André Amorim, gerente do Cimehgo, umidade entre 31% e 40% é considerado estado de observação; 21% e 30%, atenção; 13% e 20%, alerta e abaixo de 12% é considerado estado de emergência.

Nesta terça, é que vários municípios goianos registrem umidade abaixo de 20%, tais quais Jataí (16%); Rio Verde (18%); Goiânia (18%); Santa Helena (18); Goianésia (18%) e outros. Hoje, segunda-feira (15), alguns municípios já chegaram nesse patamar, como Goiás, que registrou umidade relativa do ar de 17% nesta tarde.

Amorim destaca que somente a chegada das chuvas pode reverter esse quadro. Porém, enquanto isso, o tempo deve ficar cada vez mais seco.

“A tendência para esse mês, se tudo continuar como está, é de termos uma umidade de até de 14% em algumas regiões”, disse.