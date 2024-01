Museu da Imagem e do Som de Goiás promove rodas de conversa a partir deste sábado

O Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS) realiza, a partir deste sábado (20), uma série de rodas de conversas sobre os desdobramentos da exposição "Luz e Sombra: As Memórias Escondidas nas Esculturas de Goiânia”, como parte da programação de encerramento da mostra, em cartaz na unidade desde outubro último.

Os encontros serão nos próximos três sábados, de 20 de janeiro a 03 de fevereiro, das 15h30 às 17h. A primeira roda de conversa, com o tema “Mitos de Origem: proximidades do diabo velho e do interventor de Goiás”, será comandada pela profª Mestra e museóloga Bárbara Yanara, organizadora da exposição.

No sábado seguinte, dia 27, o tema das conversas será “Monumentos, Cultura e Ditadura Militar”, com condução de Bárbara Yonara e as discentes do curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás (UFG) Carla Cristina Martins Fontes Moraes, Morgana da Silva Santos, Marianne Silva Araújo e Talia Sousa Gomes.

A última roda de conversa, no primeiro sábado de fevereiro (03), abordará a “Concepção de Exposições Museológicas”, por Bárbara Yanara. O público-alvo é a comunidade em geral, estudantes e profissionais ligados à museologia. A entrada é gratuita e sujeita à lotação do espaço.

O MIS Goiás é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura e fica localizado no edifício do Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica. A entrada é gratuita.