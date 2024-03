Museu das Ilusões chega a Goiânia com mais de 70 atrações

Um passeio para desafiar a mente é o que promete o Museu das Ilusões, que chega em Goiânia nesta quinta-feira (28). A exposição interativa abre as portas no Passeio das Águas Shopping e reúne mais de 70 atrações para explicar a ilusão de ótica na prática, com espaços instagramáveis que permitem fotos e filmagens de situações que parecem impossíveis.

O museu itinerante já passou por 14 cidades brasileiras. Mesclando cultura e ciência de forma lúdica, a exposição é voltada para quem procura um passeio divertido e descontraído, seja em família, com amigos e até para escolas e estudos do meio.

Além das opções de ingresso individual (inteira e meia entrada), a exposição conta com valores promocionais para grupos e famílias a partir de três pessoas ou mais. Três pessoas pagam R$ 105, quatro pessoas pagam R$ 140 e cinco pessoas pagam R$ 175 no total.