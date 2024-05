Museu de Arte Contemporânea de Goiás recebe exposição coletiva

Com uma expografia que propõe-se o olhar para aspectos como territorialidade, relações de afetos e resíduos atemporais, a Presente e Futuro – Exposição Coletiva trará uma mostra composta por 38 artistas de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com idades e identidades distintas, revelando a riqueza da diversidade e pluralidade da região, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

De 28 de maio a 30 de junho, artistas convidados e nomes incluídos como homenagens póstumas, como o caso da artista carioca, radicada no Mato Grosso, Vitória Basaia, falecida no dia 15 de maio deste ano, poderão ser apreciadas. Durante toda a exposição, haverá ação educativa e visitas guiadas para grupos, conduzindo o público e otimizando a experiência da fruição da arte.

Segundo o coordenador de projetos da Arte Plena e curador Sandro Tôrres, que compartilha a assinatura desta curadoria com Aldones Nino (vive em Arévalo, Espanha), Antonio da Mata e Nei Vargas (vive na capital paulista), a exposição coletiva foi pensada a partir de premissas prementes e na perspectiva de construir diálogos entre poéticas, no sentido de instar verossimilhanças de territórios e revelar contextos particulares de produção.

“Essa exposição fecha um ciclo iniciado, no mês de março, com o primeiro módulo e a exposição Percursos Plurais – individuais simultâneas e coletiva de gravuras, seguida da FARGO, com 30 espaços expositivos e agora com o segundo módulo, a coletiva Presente e Futuro, dentro do projeto ARTE PLENA OCUPA MAC, que é uma parceria do MAC e a Arte Plena Produção em Cultura celebrada através de edital de fomento da Lei Paulo Gustavo, sob gestão da Secretaria de Cultura e Secretaria da Retomada de Goiás, que consiste na ocupação do museu, situado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com uma série de mostras e ações relacionadas”, afirma Tôrres.

Ainda sobre a ocupação, complementa a produtora Wanessa Cruz: “ocupar um museu público demanda a responsabilidade de pensar na diversidade e nas múltiplas formas de expressão”. A curadoria olhou para os acervos particulares e públicos, para as questões consonantes e para as formas de expor as narrativas, cuidando da preservação de legados e futuras postulações.

Antonio da Mata, outro curador do projeto lembra sobre o eixo curatorial que “procurou contemplar questões consonantes às contemporaneidades, mas com recorte ampliado, trazendo para as luzes do museu alguns artistas locais que transcenderam seus legados como personagens emblemáticos e vanguardistas em seus contextos”.

Desta forma, visitantes podem viver uma imersão nas obras de: Adir Sodré, Adriano Braga, Adriano Figueiredo, Ana Maria Pacheco, Anahy Jorge, Anna Behatriz, Antonio Obá, Camila Soato, Carlos Monaretta, Dalton Paula, Edney Antunes, Elias de Aquino, Evandro Prado, Fernando Costa Filho, Flavia Fabiana, Francisco Sérgio, Helena Vasconcelos, Helô Sanvoy, Hortência Moreira, Humberto Espíndola, João Angelini, Leonam Fleury, Luciana Paiva, Ludmila Lima, Marcelo Solá, Nancy de Melo, Nilson Pimenta, Paul Setubal, Pitágoras, Priscilla Pessoa, Raísa Curty, Sallisa Rosa, Seo Antônio, Siron Franco, Sophia Pinheiro, Talles Lopes, Vitória Basaia e Waldomiro de Deus.

“O museu é aberto a todos os públicos, gratuito, e está em um dos cartões postais da cidade, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, palco de várias outras manifestações artísticas do Estado. A Arte Plena, gestora do projeto, tem orgulho de realizar essa ocupação em um espaço que conhece tão bem e onde já esteve várias vezes em tantos projetos”, celebra Wanessa Cruz.

Além dos produtores titulares, a Arte Plena conta com um time grande de colaboradores, entre curadores, fotógrafos, montadores, coordenadores de conteúdo e ação educativa, montadores, profissionais de expografia, jornalistas e tantos outros profissionais que fazem parte de seu elenco, somando experiências e habilidades.

SERVIÇO: Presente e Futuro – Exposição Coletiva- Módulo II- ARTE PLENA OCUPA MAC

Local: MAC GOIÁS – CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER, GO 020, KM 01

Abertura: 28 de maio, às 19h

Visitação: 29 de Maio a 30 de Junho de 2024 – das 14 às 20h

Entrada gratuita

Instagram: @casaarteplena