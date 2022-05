Mutirão em Goiânia terá mais de 50 serviços gratuitos à população neste fim de semana

Acontece neste sábado e domingo, 14 e 15, na região Oeste de Goiânia, um mutirão fruto de parceria entre o governo de Goiás e a Prefeitura de Goiânia com a disponibilização de 57 serviços gratuitos à população. O evento será realizado no Conjunto Vera Cruz e, além de atendimentos nas áreas de saúde, educação, assistência social e outros, entregará cestas básicas e sorteará 500 pessoas para o programa Moradia Goianiense.

A 3ª Caravana do Bem vai disponibilizar os serviços no 5º Mutirão do Governo de Goiás, que vai acontecer das 8h às 16h no sábado, e das 8h às 12h no domingo na avenida Argentino Monteiro. Nos dias em questão, haverá estandes de várias pastas e serviços como o Atende Fácil, para cadastro de empresas e MEI; serviços de Processo Eletrônico Digital (PED) e cadastro de Feirante Livre e Especial, Ambulante, Food Truck e Permissionário de Mercado entre outros.

Além disso, uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social fará cadastros no CadÚnico, Carteirinha do Idoso e orientação sobre benefícios e programas de assistência social. Já a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) vai entregar cartões do Renda Família + Mulher para mulheres inscritas e aprovadas na Região Oeste que ainda não buscaram seus cartões.

Também haverá a entrega de mil cestas básicas a pessoas atendidas pelos Núcleos e Centros de Assistência Social da região, mediante agendamento e contato por equipes da Sedhs. No estande da Secretaria de Planejamento, a população terá acesso aos serviços de cadastro habitacional.

Ainda no local, a prefeitura vai sortear 500 famílias do programa Moradia Goianiense e entrega de mudar medicinais e nativas do Cerrado.

Vacinação

Quem comparecer ao mutirão do Conjunto Vera Cruz vai poder se vacinar com a antirrábica e contra a Covid-19.

A prefeitura informou que pacientes agendados pelas unidades abrangidas pelo mutirão serão atendidos em exames ginecológicos, mamografia e detecção precoce de câncer bucal.

“Equipes também vão distribuir kits de escovação e desenvolver práticas integrativas e complementares de saúde”, destacou o Paço.