Mutirão oferece consultas, exames e testes para doenças neste fim de semana em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia vai oferecer 848 exames durante um mutirão neste fim de semana na Praça da Feira do Setor Morada do Sol, região noroeste da capital. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou que além dos exames, espera atender cerca de 5 mil pessoas em consultas, testes de diversas doenças e vacinas.

Entre os exames que serão disponibilizados para a população estão: ultrassonografias, eletrocardiogramas, ecocardiogramas, doppler de carótidas, doppler de membros inferiores e avaliação de risco cirúrgico, exames de prevenção de câncer de colo uterino e câncer de boca.

O Doppler é um tipo de ultrassom que mede o fluxo sanguíneo através das artérias e veias, geralmente nas que fornecem sangue para seus braços e pernas.

Outros atendimentos divulgados pela SMS são: consultas médicas e oftalmológicas, solicitação de mamografia, aferição de pressão arterial e glicemia, testes para Covid-19 e infecções sexualmente transmissíveis, vacinas, práticas integrativas, auriculoterapia, reiki e ventosas e aferição de pressão arterial e glicemia.

Para os exames haverá distribuição de senhas, sendo 50% para os exames agendados e outros 50% para os demanda espontânea. Para todos os atendimentos será preciso levar documentos de identificação e comprovante de endereço, informou a SMS.

“Nunca foram ofertados tantos serviços de saúde em um mutirão. A área reservada para a assistência tem 100 metros e 30 salas”, disse o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

No local a população vai receber orientação sobre as campanhas do Setembro Amarelo e Setembro Verde, de prevenção ao suicídio e doação de órgãos, respectivamente.

​O mutirão acontece no sábado das 8h as 17h e domingo das 8h as 12h.