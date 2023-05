Não lavar garrafinhas de água pode causar contaminações graves e até infecção pulmonar;

Com o aumento das temperaturas e do tempo seco, é necessário que todos se mantenham hidratado, bebendo muita água. Mas não adianta apenas se preocupar com a quantidade de água e esquecer de sua qualidade. A limpeza das ‘garrafinhas d’água’ deve ser feita diariamente para evitar acúmulo de bactérias e complicações de saúde por ingestão de microrganismos, alerta especialista.

De acordo com Marina Nunes, farmacêutica e analista microbiológica, quando a água contaminada é ingerida, a pessoa pode ter mal-estar, náuseas, indisposição, dor de garganta e, em casos em que o sistema imunológico está fragilizado, pode levar a contaminações mais graves, como intoxicação alimentar ou infecção pulmonar.

A água em si já é uma fonte para o crescimento de microrganismos, sejam fungos ou bactérias, e o uso da garrafinha de água, na maioria das vezes com contato direto com a boca da pessoa, ajuda ainda mais nessa proliferação desses micróbios. Todos nós temos uma microbiota oral, por isso é tão importante essa higienização”, diz Marina.

Confira qual a melhor forma para manter sua garrafinha longe das bactérias

A especialista ensina que a higienização deve ser realizada por dentro e por fora das garrafinhas.

Deve usar o detergente neutro e nada de água fervente, pois como na maior parte das vezes elas são feitas de plástico, pode ser que tenha liberação de substâncias tóxicas”, afirma.

- Alerta de tempo seco: mudança de estação eleva temperaturas e requer mais cuidados com a saúde

- Termômetro em praça de Jataí marca 46ºC; vídeo

Por fora, a garrafinha pode ser limpa com uma bucha e, por dentro, com escovinhas utilizadas na lavagem de mamadeiras.

Para a sanitização, após a lavagem, é preciso deixá-la de molho por 15 minutos em uma solução de uma colher de sopa de água sanitária e um litro de água, alerta a especialista.

A limpeza das garrafinhas deve ser feita diariamente. Não podendo deixar água de um dia para outro”, afirma Marina.