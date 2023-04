Número de mortes por gripe chega a 11 em Goiás, diz Secretaria de Saúde

O número de pessoas mortas pela gripe em Goiás chegou a 11, nesta quinta-feira (20). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a nova vítima, de 43 anos, é um morador de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, que comorbidades.

A SES havia afirmado na quinta-feira (19) que o número de mortes por influenza no estado havia menos em 24h. Ao todo, cinco cidades seis cidades registraram os óbitos, sendo: Goiânia (3), Senador Canedo (3), Jataí (2), Iporá (1), Nova Roma (1) e Guapó (1). As idades das vítimas variam entre 5 meses à 49 anos, de acordo com os dados da SES.

Baixa procura por vacina

Com o aumento no número de mortes, a pasta reforçou a necessidade da imunização do público alvo da campanha de vacinação, que se vacinada, irá diminuir as chances de novas vítimas serem registradas. Goiás atualmente sofre com a baixa procura pelo imunizante, de acordo com a SES.

Segundo a pasta, o público alvo é formado por pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas, crianças de 6 meses a 6 anos, professores, pessoas com comorbidades, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, servidores do sistema carcerário, população privada de liberdade e adolescentes que cumprem medida socioeducativa.

VEJA OS LOCAIS DE VACINAÇÃO

Locais de vacinação contra influenza em Aparecida de Goiânia:

UBS Andrade Reis

UBS Colina Azul

UBS Jardim Riviera

UBS Independência Mansões

UBS Jardim Florença

UBS Tiradentes

UBS Veiga Jardim

UBS Papillon Park

UBS Mansões Paraíso

UBS Bairro Hilda

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Cardoso

UBS Delfiore

UBS Jardim dos Ipês

UBS Alto Paraíso

UBS Bandeirantes

UBS Caraíbas

UBS Garavelo Park

UBS Campos Elísios

UBS Bairro Independência

UBS Boa Esperança

UBS Anhambi

UBS Rosa dos Ventos

UBS Jardim Paraíso

UBS Jardim Olímpico

UBS Parque Trindade

UBS Santa Luzia

UBS Bela Vista

UBS Nova Olinda

UBS Retiro do Bosque

UBS Cândido de Queiroz

UBS Vila São Pedro

UBS Santo André

Central de Imunização

Maternidade Marlene Teixeira