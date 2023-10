Namorado esfaqueia mulher e se finge de morto para não ser preso, diz polícia

Um homem foi preso após esfaquear a companheira e fingir estar morto para não ser preso, no Setor Goiânia 2, na região norte da capital. De acordo com os policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o agressor deitou ao lado do corpo da mulher ferida, fingindo estar morto, para tentar enganar os militares.

Ao chegarem no local, na noite deste domingo (29), os militares encontraram a vítima de 41 anos com quatro facadas pelo corpo. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência e constatou que o agressor, que fingia estar morto, não tinha sequer um arranhão. Ele então imediatamente foi preso e conduzido à Central de Flagrantes.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Em nota, o hospital informou que a paciente está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), possui estado geral grave e respira com ajuda de aparelhos.

A Polícia Civil informou que o homem foi indiciado por tentativa de feminicídio. A reportagem entrou em contato com a defesa do indiciado, mas até a última atualização desta matéria não teve retorno.