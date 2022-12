Natal é marcado por aumento de acidentes e queda de mortes nas rodovias goianas

De acordo com um balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Goiás, o estado registrou um aumento no número de acidentes e redução no número de mortes e pessoas feridas nas rodovias goianas, se comparado ao Natal de 2021.

Em todo o estado, segundo a PRF, morreram duas pessoas, cinco ficaram feridas e foram registrados 23 acidentes. O relatório foi feito do dia 20 ao dia 26 de dezembro.

As atividades da PRF neste fim de ano fazem parte da Operação Rodovida, lançada no dia 15 de dezembro. A corporação informou que dobrou o número de policiais nas estradas para intensificar as fiscalizações entre o Natal deste ano e o feriado de Carnaval de 2023, em todas as rodovias que cortam o estado.

Comparado o ano de 2021, que teve 59 pessoas feridas em acidentes, neste ano houve uma redução drástica no número de feridos, com cinco pessoas no total. No entanto, nesse Natal foram registrados 23 acidentes de trânsito, superando os 13 de 2021.

A operação, segundo a PRF, foi realizada em atividades integradas, conjuntas e coordenadas com diversos entes governamentais e da sociedade civil relacionados à segurança no trânsito.

Drogas

Ainda durante o feriado do Natal, a PRF apreendeu quase R$ 8 milhões em drogas em Jataí e Itaberaí, no Sudoeste goiano. Ao todo, foram apreendidas mais de 150kg de maconha e 40kg de cocaína.

Em Jataí, os policiais abordaram um VW Voyage, na madrugada deste domingo (25), que seguia pela BR-364 com 147 kg de maconha. O motorista não obedeceu a ordem de parada dos agentes, abandonou o carro às margens de um matagal e fugiu, não sendo mais localizado pela PRF.

No município de Itaberaí, foram apreendidas 40kg de cocaína escondidas em um compartimento oculto de um caminhão. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, os agentes abriram o veículo e coneguiram retirar a droga. Um homem de 41 anos informou que pegou a droga em Ji-Paraná (RO) e os destino seria o estado do Espírito Santo. Ele receberia R$ 10 mil pelo transporte, mas foi preso e encaminhado à delegacia da cidade.