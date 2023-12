Natal Noiz por Noiz Lixo Zero será realizado na região Noroeste de Goiânia

O Natal Noiz por Noiz Lixo Zero será realizado neste sábado na Praça Morada do Sol, das 15h às 21h. Durante a programação haverá arrecadação de brinquedos, batalha de rimas com apresentações de Eduardo Genuíno e Bússola das Rimas.

O evento traz ainda às 17h a apresentação teatral com Guardiões do Cerrado, da CIA de Teatro Carlos Moreira, e haverá também corte de cabelo gratuito e sessão de graffiti.



Um dos parceiros do evento é o Movimento Lixo Zero, que estará no local com ações de conscientização ambiental e realizando a troca de embalagens e recipientes plásticos por hortifrutti, sendo 1kg a quantidade mínima a ser entregue no ato da troca. Haverá também drive thru, das 15h às 17h.



Outros tipos de embalagens e resíduos que não fazem parte da troca também serão recolhidos, tais como metais, papéis, vidros, eletrônicos, instrumentos de escrita (lápis, canetinhas, marca-texto, lapiseiras,etc), esponjas de limpeza doméstica, óleo usado, tampinhas plásticas, resíduos perigosos (medicamentos vencidos e/ou usados, lâmpadas de mercúrio, pilhas, baterias), cápsulas de café e chinelos de borracha.



Essa é a segunda edição do evento, que vem para trazer uma experiência única com muita diversão, arte e solidariedade. O Natal Noiz por Noiz Lixo Zero é gratuito e a estimativa é que cerca de duas mil pessoas passem pelo local neste sábado.



Confira a lista de embalagens que poderão ser trocadas por hortifruti:

Garrafas Pets;

Frascos de Shampoo e Condicionador;

Embalagens de Detergente;

Sacos e Sacolas Plásticas;

Embalagens de alimentos: potes de margarina e recipientes de iogurte;

Tubos de pasta de dente;

Recipientes de cosméticos: embalagens plásticas usadas para maquiagem e outros produtos de beleza;

Embalagens de produtos de limpeza: recipientes plásticos usados para armazenar produtos de limpeza.