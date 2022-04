Nem só de ovo vive a Páscoa. Veja 5 alternativas mais baratas

De uns tempos para cá, ir ao supermercado e até abastecer o carro tem virado um pesadelo para muitas famílias brasileiras. A inflação não está perdoando e, como não seria diferente, também atingiu os produtos da Páscoa.

Pesquisa realizada entre os dias 28 de março e 1º de abril deste ano, pelo Procon Municipal, constatou que houve, em média, acréscimo de 19,53% no preço médio dos ovos de chocolate, em relação aos valores praticados em 2021.

Pricipalmente para quem tem crianças em casa, fica complicado deixar a data passar batida. Porém, mesmo que você não consiga presentear alguém, ou a si mesmo, com os tradicionais ovos industrializados, há algumas alternativas mais baratas que podem deixar sua Páscoa deliciosa. Veja cinco delas.

1) Ovos caseiros

Uma alternativa aos ovos industrializados são aqueles preparados artesanalmente. Além de geralmente ter ingredientes de mais qualidade, há uma variedade maior de sabores. Sem falar que contêm mais recheio e costumam ser mais baratos. Você também pode preparar em casa, usando chocolate fracionado comprado em redes atacadistas e com uma simples forma para ovos de Páscoa. Veja a receita:

INGREDIENTES

240g de chocolate ao leite ou meio amargo

1 fôrma para ovo de Páscoa de 500g



MODO DE PREPARO

Derreta dois terços do chocolate (160g) no micro-ondas. Retire a cada 30 segundos e misture até o chocolate derreter por completo. Acrescente o restante do chocolate e misture. Espere a temperatura do chocolate chegar a 28 graus. Use um termômetro ou sinta nos lábios a temperatura fria. Transfira parte do chocolate para a fôrma de ovo e espalhe com a colher. Coloque sobre o papel-manteiga e leve para gelar até endurecer. Passe mais uma camada de chocolate e espalhe com a colher. Leve novamente para gelar até a forma ficar opaca. Desenforme e decore do jeito que preferir. Pode colocar balinhas, bombons, trufas ou o que preferir por dentro.

2) Colomba pascal

Trata-se de um bolo em formato de pomba que lembra um panetone com frutas cristalizadas. É um doce que homenageia a Páscoa como feriado religioso. É mais barato que ovo de Páscoa e uma boa alternativa para quem gosta de manter a tradição cristã. Assim como os ovos, a colomba pascal também pode ser preparada em casa, pois os ingredientes são bem simples.

3) Barras de chocolate

Há quem não dispense o chocolate na Páscoa. Se a conta bancária não está lá essas maravilhas para comprar o ovo, barras de chocolate são ótimas opções. São mais baratas e quem recebe, não reclama. Compre o equivalente ao peso do ovo em barras sortidas ou do mesmo sabor.

4) Brigadeiro

Tradicional doce brasileiro, o brigadeiro oferece várias possibilidades. Assim, dá para você abusar da criatividade na hora de presentear. Ele pode ser enrolado, mas também é servido no copinho ou mesmo na versão de colher. Engana-se quem acha que os sabores se limitam ao chocolate. Assim, torna-se um item de baixo custo de preparo e bastante acessível para sua Páscoa continuar deliciosa.

5) Trufas e bombons

São doces geralmente servidos em aniversários e casamentos, mas quem disse que não combina também com a Páscoa? A base é de chocolate, mas dá para diversificar quanto aos recheios. Quer deixar a pessoa querida feliz mesmo sem um ovo de Páscoa? Dê uma caixinha de trufa ou de bombom, com uma decoração bem elegante. Duvido que não agrade.