Nerópolis é segunda cidade com meia-tarifa no transporte coletivo

Os usuários do sistema de transporte coletivo metropolitano da cidade de Nerópolis, a 36 quilômetros (km) de Goiânia, serão os próximos a utilizar o benefício da Meia Tarifa para a locomoção nas linhas internas do município. Esta é a segunda cidade da região metropolitana a ter a implantação do serviço, que foi iniciado no dia 17 de setembro em Senador Canedo. O início se dará neste sábado (26) em duas linhas, a 957 e a 958. Para permitir o atendimento a um maior número de pessoas, os itinerários de ambas foram ampliados, abrangendo os moradores do Setor Sul, localizado próximo ao Terminal de Nerópolis.

No caso, os usuários passarão a pagar R$ 2,15, através do Bilhete Único, por viagem interna no município, ou seja, no caso dos itinerários entre bairros, como do Setor Sul ao Setor Central, por exemplo. O valor servirá para a locomoção dos moradores até a prefeitura municipal, colégios e o Fórum, por exemplo. A ampliação dos itinerários será realizada com mais quatro ônibus que serão inseridos na operação, o que resulta em mais 19 viagens incrementadas na programação atual feita pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC).

Já para aqueles usuários que vão se locomover para outros destinos, como Goiânia, haverá uma complementação na tarifa de R$ 2,15, fazendo com que a viagem custe R$ 4,30, que é o valor da passagem inteira na região metropolitana. Para que isso ocorra, outra mudança se dará no próprio terminal, como também ocorreu em Senador Canedo, com a retirada dos bloqueios e catracas em que eram realizadas as validações das passagens dos usuários. Agora essas ações ocorrerão dentro dos veículos, pela porta da frente, aquela mais próxima ao motorista.

A situação, quando se deu no Terminal Senador Canedo, foi alvo de crítica dos usuários, pois ocorreu o acúmulo de pessoas nas plataformas de embarque dos veículos devido a necessidade de validação dos cartões nas catracas dos ônibus. Com a situação anterior, cada usuário fazia esse procedimento assim que chegava ao terminal, o que dissipava o movimento ao longo do período, enquanto que a alteração fez com que todos tivessem de realizar a validação ao mesmo tempo, formando longas filas e espera para o embarque.

Na ocasião, a CMTC informou que o início do projeto causaria problemas pontuais e que seriam resolvidos ao longo da operação. Está sendo avaliada a construção de uma plataforma específica para o embarque no Eixo Anhanguera, que tem a maior demanda, com catraca para validação anterior à chegada dos ônibus. Um mês depois da implantação, a companhia informou que 6 mil viagens foram realizadas com o Bilhete Único nas sete linhas de Senador Canedo que estão beneficiadas com a Meia Tarifa, o que era o dobro do que ocorria antes do dia 17 de setembro.

A CMTC espera que a implantação da Meia Tarifa em Nerópolis gere uma alta de usos no município, tal qual ocorreu em Senador Canedo. “A expectativa é que, com a nova modalidade, a população de Nerópolis possa utilizar o sistema de transporte público coletivo com mais frequência, fazendo uso do ônibus e do benefício da Meia Tarifa para resolver suas atividades sociais cotidianamente dentro da própria cidade”, informa a companhia. Em Senador Canedo houve um aumento de 17% na frota de ônibus, com 11 veículos novos, que aumentaram a capacidade para 75 viagens em dias úteis, 80 aos sábados e 46 aos domingos.

Goiânia deve ser o último município a ser contemplado

Em setembro deste ano, com a implantação do Bilhete Meia Tarifa em Senador Canedo, havia a previsão de que toda a Região Metropolitana de Goiânia recebesse o serviço ainda neste ano, mas demorou dois meses para a primeira expansão, em Nerópolis. Na ocasião, havia a intenção de ampliar o serviço para outras cidades menores, o que se confirmou com a ampliação atual, sendo que a capital seria a última a ter o benefício devido a complexidade de formar linhas específicas na cidade.

A divulgação do Bilhete Meia Tarifa se deu em fevereiro deste ano, juntamente com os outros serviços que seriam implantados ao longo do ano. A intenção, na época, era de que o valor de R$ 2,15 seria cobrado dos usuários que se locomovem por até 5 quilômetros (km), beneficiando os passageiros de pequenas distâncias. O projeto era para ampliar o número de pessoas que utilizam o transporte coletivo, já que as pesquisas indicavam uma maior quantidade de usuários de longas distâncias em razão da vantagem econômica dada pela tarifa única de R$ 4,30.

Para pequenas viagens, este valor é considerado inviável, sendo mais vantajoso o uso de outros meios, até mesmo o transporte por aplicativo, o que fazia com que o transporte coletivo perdesse público. A distância de 5 km, no entanto, não tem sido levado em conta para a aplicação do Meia Tarifa nos municípios que receberam o benefício até então. Em setembro, com a informação de que Goiânia ficaria por último, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) chegou a anunciar outro serviço exclusivo para a capital, o CityBus 3.0, que é de transporte coletivo sob demanda.

No entanto, até então, o serviço segue sem ser implantado na cidade e não há nem mesmo previsão para que isso ocorra. Microônibus com a plotagem do CityBus, ainda da época do serviço 2.0 iniciado em 2019, estão circulando em Goiânia, mas não há informação oficial sobre do que se trata. Extraoficialmente, esses veículos estariam rodando para o treinamento dos motoristas que estão sendo contratados para a implantação dos serviços. Além disso, a CMTC só implantou, até então, o Bilhete Único e o Passe Livre do Trabalhador (PLT).