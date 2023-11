Nesta quinta-feira tem concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás no Teatro Goiânia

A Orquestra Filarmônica de Goiás sobe ao palco do Teatro Goiânia nesta quinta-feira (09), às 20h. A apresentação faz parte da série “Concertos Sinfônicos na Capital”, e tem entrada gratuita, porém está sujeita a lotação do espaço.



Regido pelo maestro convidado Noam Zur, o repertório musical varia entre obras clássicas e românticas, com sinfonias dos compositores Joseph Haydn, Rachmaninoff e Antonín Dvořák. O espetáculo terá também a participação do músico goiano Diego Caetano, que realizará um solo de piano.



A Orquestra Filarmônica de Goiás é uma das corporações musicais de maior referência em Goiás, com reconhecimento internacional. A Orquestra é mantida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).



Considerado o espaço mais nobre e tradicional da capital, o Teatro Goiânia é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e está situado bem no centro da cidade.



Serviço: Concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás

Data: Quinta-feira (09/11)

Local: Teatro Goiânia

Entrada gratuita