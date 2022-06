Netos e filhos tatuam máquina de costura em homenagem à idosa no aniversário de 76 anos

Uma máquina de costura e uma infância repleta de memórias afetivas. Mãe de 4 filhos e avó de 9 netos, Maria Aparecida foi homenageada pela família com uma tatuagem coletiva. A ideia, que surgiu na brincadeira de um neto, virou imagem na pele: uma máquina de costura da Dona Maria, tatuada em filhos e netos. A surpresa foi revelada bem no dia do aniversário de 76 anos durante uma festa junina organizada pela família. Teve choro e muita emoção e até tatoo feita com canetinha!

A farmacêutica esteta Giovana Araújo, de 24 anos, é neta da Maria Aparecida. Ela conta que no início do ano, durante um almoço, um dos primos brincou com a ideia. “Ele sugeriu que a gente fizesse uma tatuagem pra homenagear minha avó – a máquina, e um pilão para homenagear meu avó, que já faleceu. São duas figuras que marcaram muito a nossa infância. Enquanto meus pais trabalhavam, minha avó, que costurava em casa, cuidava da gente”, explica.

Dos 4 filhos, apenas uma, que não é adepta das tatuagens não topou o desafios, mas achou linda e apoiou o restante da família. Dos netos, 7 são adultos e 5 fizeram a tatuagem sendo um deles, na perna. “As duas crianças também queriam fazer e aí eu fiz neles com canetinha”, brinca Giovana. Foi a neta que organizou a agenda com o tatuador e todos fizeram no mesmo dia, mas guardaram a surpresa pro aniversário da avó.

A surpresa

O aniversário da avó de 76 anos foi comemorado com uma festa junina. Como de costume, ela fez o vestido de quadrilha para as mulheres da família e na hora de experimentar a roupa, elas esconderam com maquiagem. “Minha avó nem desconfiou. Minha mãe e minha tia não tinham tatuagem. Ninguém acreditou que elas realmente iam fazer. Ela ficou muito emocionada, é chorona, emotiva, ficou contente, sem reação”, conta Giovana.

“Achei lindo, gostei demais. Eu não soube de nada e foi um susto porque eu não estava esperando. Eles esconderam de mim mesmo. Na hora foi um susto e os pequenos, os netos mais novos, fizeram com canetinha”, explica dona Aparecida.

Meus avós eram de Minas Gerais e vieram para cá depois de casados. Meu avô era açougueiro, minha avó costureira. Morávamos em um lote grande, com a família toda. Então crescemos muito unidos. Ela aprendeu a costurar com 14 anos e foi a profissão da vida dela. Ela é muito próspera, fez muito com pouco. Desde pequena cuidava dos irmãos mais velhos e trabalhou desde muito jovem”, completa a neta.