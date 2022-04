Niquelândia, Silvânia e Luziânia terão Cavalhadas a partir de 2023

Em 2023, os municípios de Niquelândia, Luziânia e Silvânia vão passar a sediar as Cavalhadas. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (27), durante a ExpoCavalhadas, evento de abertura oficial do Circuito das Cavalhadas 2022, na Praça Cívica, em Goiânia. A cidade de Goiás volta a celebrar os festejos em 2022, após mais de 70 anos.

As Cavalhadas retornam à agenda cultural de Goiás depois de uma pausa de dois anos em razão da pandemia de Covid-19. Ao todo, 12 municípios participam das festas neste ano: Santa Cruz de Goiás, São Francisco, Pirenópolis, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Crixás, Santa Terezinha, Hidrolina, Pilar de Goiás, Corumbá de Goiás, Posse e cidade de Goiás. Com a estreia das três cidades anunciadas, em 2023 serão 15 cidades participando dos festejos no Estado.

No evento de abertura desta quarta, representantes dos municípios apresentaram os objetos e indumentárias dos personagens mouros e cristãos. Também está confirmada a presença de grupos de Folias do Divino e encerramento com show do violeiro Almir Pessoa e do berranteiro Zé Capeta encerram o dia.

O Circuito das Cavalhadas 2022 faz parte do programa de Interiorização da Cultura, da Secretaria de Cultura de Goiás (Secult). De acordo com a pasta, este ano os municípios vão receber R$ 1,8 milhões para realização das festividades.

História

As Cavalhadas são celebrações inspiradas nas heranças culturais de Portugal e da Espanha na Idade Média. O cenário consiste em uma representação das batalhas entre cristãos e mouros que ocorreram durante a ocupação moura na Península Ibérica (século IX a século XV).

São dois exércitos com 12 cavaleiros cada que, durante três dias se apresentam, encenando a luta, ricamente ornada e com coreografias. Junto a esta manifestação, encontra-se a presença dos Mascarados, personagens que saem às ruas, a cavalo ou a pé, fazendo algazarras.

As Cavalhadas começaram a ser representadas no Brasil no século XVI. Em Goiás, o primeiro registro é de 1751, na cidade de Santa Luzia (hoje Luziânia). A festa une religiosidade e fé, cultura, turismo e valorização do patrimônio cultural do Estado, mobilizando os moradores locais e visitantes.

Abertura

O evento teve apresentações da Orquestra de Violeiros de Goiás, Congada de Moçambique de Catalão, Congo de Goiás, Banda 13 de Maio, de Corumbá, Banda Santa Cecília, de Jaraguá e Banda Phoenix, de Pirenópolis. Uma cavalgada com os participantes das Cavalhadas teve início às 11h e percorreu o centro da capital até a Praça Cívica.

À tarde, o evento apresentou as Pastorinhas de Pirenópolis e a Banda de Hidrollina, a representação dos Mascarados de Jaraguá, Pirenópolis e Palmeiras, além de Cavalhadinhas (mirim) de Jaraguá e Pirenópolis. Na sequência, Congada de Niquelândia, Catira de Silvânia e a Banda do Divino de Goiás se apresentaram. O evento teve ainda o desfile das bandeiras e Coroas, entregues ao governador Ronaldo Caiado (UB).