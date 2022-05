No Dia do Gari, crianças da Legião da Boa Vontade entregam cartinhas aos profissionais da Comurg

Em comemoração ao Dia Nacional do Gari, as crianças atendidas pela Legião da Boa Vontade (LBV) entregaram, nesta segunda-feira (16), cartinhas com mensagens de incentivo e reconhecimento dedicadas aos profissionais da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). O encontro foi realizado no Centro Comunitário de Assistência Social, no Setor Rodoviário, na capital.

Mas as homenagens não pararam por aí, porque os pequenos também foram surpreendidos com uma apresentação especial do Coral Vozes da Comurg e com bonequinhos da campanha. O Enzo Teixeira, de 9 anos, agradeceu aos profissionais que cuidam da limpeza da cidade pela troca ocorrida nesta manhã. “Fiquei muito feliz. Eles (garis) limpam a cidade, se não, a cidade fica poluída”.

A Gabriele de Souza, de 13 anos, além de agradecer aos profissionais da limpeza, lembrou que eles não têm o devido reconhecimento da sociedade. “Algumas pessoas não dão importância ao trabalho dos garis, mas, as portas do LBV vão estar sempre abertas se precisarem”. A adolescente também felicitou aos que não puderam comparecer e agradeceu a surpresa que o grupo recebeu em contrapartida.

Durante a semana, as crianças também receberão orientações sobre cuidados com meio ambiente, descarte correto do lixo e reciclagem. Inclusive, haverá uma palestra de um profissional da Comurg sobre o tema. Vale lembrar que a Legião da Boa Vontade mantém, desde 1970, um Centro Comunitário de Assistência Social, onde promove diariamente projetos socioeducativos voltados para a sustentabilidade e inclusão social das comunidades em situação de risco.

Comurg

A Irani Fernandes é funcionária da Comurg há 24 anos. Em todos esses anos de profissão ela lembra do carinho que as crianças sempre têm com os profissionais da limpeza urbana. “É muito gratificante. As crianças têm respeito, sempre acenam, oferecem água, um lanchinho. Fico muito orgulhosa, porque as crianças sempre falam a verdade".