Nota do Enem 2022 é divulgada nesta quinta (9)

O resultado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que sairia apenas na segunda-feira (13), foi antecipado para esta quinta-feira (9). A antecipação no calendário da prova foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Nas redes sociais, estudantes comentavam as notas no início da manhã. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) ainda não informou oficialmente se todas as notas já foram divulgadas. Os estudantes precisam acessar a Página do Participante até que seu boletim de desempenho apareça.

O Enem é a principal porta de entrada do ensino superior público, mas também serve para ter acesso a instituições privadas, universidades internacionais e os programas como Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Neste ano, o período de inscrição para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), programa do Ministério da Educação que seleciona estudantes para universidades públicas de todo o país, é de 16 a 24 de fevereiro, e o resultado será divulgado no dia 28.

As inscrições para o Prouni, que distribui bolsas de estudo parciais (50% de desconto) e integrais (100%) em universidades particulares, serão abertas no dia 28 de fevereiro e terminarão em 3 de março. Os resultados sairão de 7 a 16 de março (1ª chamada) e 21 a 30 de março (2ª chamada).

Para participar do programa é necessário ter renda familiar per capita de até três salários mínimos por mês (R$ 3.906 por pessoa), além de ter estudado em escola pública durante todo o ensino médio ou com bolsa de 100% em colégio privado.

Já o Fies, programa federal de financiamento que concede empréstimos aos estudantes de baixa renda para estudar em universidades privadas, terá suas inscrições de 7 a 10 de março, e o resultado sairá dia 14. Nesse programa, o estudante precisa quitar a dívida ao final do curso, de acordo com o contrato assinado.

No Fies também é necessário ter renda familiar per capita de até três salários mínimos por mês. O candidato pode se inscrever no processo seletivo se participou de qualquer edição do Enem desde 2010, com média mínima de 450 nas cinco áreas do conhecimento e nota superior a zero na redação.